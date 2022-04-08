غادة عبد الرازق تكشف معاناتها مع الاكتئاب.. لجأت لأطباء نفسيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فَجّرت النجمة غادة عبد الرازق مفاجأة بحديثها عن أنّها زارت عيادة نفسية للأطباء النفسيين أكثر من مَرّة، كاشفة أنّ العديد من أعمالها الفنية كان سبباً مُباشِراً بإصابتها بالاكتئاب.

وكشفت غادة عبد الرازق أنّ أكثر الأعمال التي أرهقتها نفسياً كان مسلسل “الكابوس”، قائلة: “كان مسلسل (الكابوس) أكثر مسلسل أخرجت فيه طاقة نفسية كبيرة وتسبب في أنني خرجت منه مدمرة نفسياً”.

وأضافت غادة عبد الرازق خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز على شاشة “mbc مصر”: “أصبت باكتئاب وزرت الطبيب النفسي لأنني مررت بمواقف كثيرة من الطفولة إلى أن كبرت، ومن ثم تحملت كثيراً فوق طاقتي بالإضافة لتحملي المسؤولية مبكراً، والحمد لله طبيبي النفسي موجود وأتكلم معه وآخذ أدوية.. ولا أخجل من إعلان ذلك”، وتابعت غادة: “حاولت أن أُوقِفَ أدوية والدكتور نَصَحني أوقفها الفترة دي”.

واستكملت غادة عبد الرازق حديثها قائلةً: “آخر مرة دكتوري النفسي جلس معي وتحدثنا منذ شهر، وقال لي ممكن توقفي (الأدوية)، خاصة أنك أخذت (استراحة محارب) من مسلسلات وضغط رمضان، وفعلًا توقفت من أسبوع لكني وجدت نفسي (أجري في الشقة وأقطع في شعري)!!”.

إلى أنّ كثيراً من الأعمال التي قَدمتها شَعُرَت بعدها بتعب نفسي، خاصة مسلسل الكابوس، قائلة: “قبض قلبي وجاب لي كآبة وهو أكتر مسلسل طلعت اللي جوه قلبي فيه”.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً لافتًا وكان آخرها مسلسل “لحم غزال”، الذي شَارَكت من خِلاله في الماراثون الرمضاني الماضي مع الفَنّان شريف سلامة ومي سليم وغيرهما من النجوم، وفي عام 2020 قدمت مسلسل “سلطانة المعز”، من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد بكير، بينما قررت أن تأخذ فترة راحة هذا العام وغابت عن المشاركة في الموسم الرمضاني.