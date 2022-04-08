فرقة بينك فلويد البريطانية تتعاون مع مغن أوكراني جريح في أغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرح فرقة الروك البريطانية بينك فلويد أغنية جديدة غدا الجمعة لجمع أموال من أجل الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا. يظهر في الأغنية مغن أوكراني تخلى عن جولة عالمية من أجل القتال دفاعا عن بلاده وأُصيب.

سُجلت الأغنية المنفردة (هاي هاي..رايز أب) “هاي هاي..انهض”، التي تعد أول أغنية أصلية جديدة لفرقة بينك فلويد منذ قرابة 30 عاما، الأسبوع الماضي ويبرز فيها غناء المغني أندريه خليفنيوك من فرقة بومبوكس الأوكرانية والذي تم أخذه من أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ديفيد جيلمور، عازف الجيتار في فرقة بينك فلويد، إنه علم أن خليفنيوك، الذي أدى عروضا معه فيما مضى، تخلى عن جولة أمريكية مع بومبوكس وعاد إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات الدفاع الإقليمية.

وأضاف جيلمور على الموقع الإلكتروني لفرقة بينك فلويد “ثم شاهدت مقطع الفيديو المذهل هذا على انستغرام، حيث يقف في ساحة في كييف مع هذه الكنيسة الجميلة ذات القبة الذهبية ويغني وسط صمت مدينة لا توجد بها حركة مرور أو ضوضاء في الخلفية بسبب الحرب”.

وأوضح أنه تحدث مع خليفنيوك أثناء وجوده في مستشفى في كييف حيث يتعافى من إصابته بشظايا قذيفة مورتر.

وقال “عزفت له جزءا من الأغنية عبر الهاتف وأعطاني مباركته. كلانا يأمل أن نقدم شيئا ما معا بشكل مباشر مستقبلا”.