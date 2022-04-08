“ملكيش دعوة بغيرك”.. سمية الخشاب تحرج متابعة انتقدت صورتها بالحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحرجت الفنانة سمية الخشاب متابعة انتقد صورة وضعتها على حسابها الشخصي في موقع “تويتر” قبل حلول شهر رمضان الكريم، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب.

وغرّدت المتابعة عبر حسابها في “تويتر”، قائلاً: “إيه ده سمية الخشاب اتحجبت؟ هو لمؤاخذة يا فنانة الحجاب لعبة مثلاً علشان تلبسيه وترضي ربك في رمضان بس وتخلعيه وتعرّي جسمك في باقي السنة، ليه؟ شهر واحد هو اللي حرام فيه الحرام وباقي السنة فري السنة عادي مش هنتحاسب عليها مثلاً؟، آه أنا مليش فيه مش أنا اللي هتحاسب بس لازم تعرفي إن الحجاب مش لعبة”، لترد عليها سمية قائلةً: “لو محموقة أوي كده ياختي… البسيه وملكيش دعوة بغيرك”.

وتغيب سمية الخشاب عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي حيث كان آخر أعمالها مسلسل “موسى”، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركت فيه مع الفنان محمد رمضان، وحقق نجاحاً جماهيراً كبيراً في العالم العربي حين عرضه، حيث قدّمت الخشاب شخصية “الست حلاوتهم”، زوجة “موسى”، الذي جسده الفنان محمد رمضان.

ودارت أحداث المسلسل في قرية مصاغة بمحافظة سوهاج عام 1942، أثناء فترة الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول “موسى” الفتى الجامح، الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته، وهو بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، تارا عماد، صبري فواز، ومن إخراج محمد سلامة.