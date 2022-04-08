إيما واتسون تنضم إلى مسلسل “أتاتورك”.. مع التركي أراس بولوت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت وسائل إعلام تركية عن انضمام النجمة البريطانية الشهيرة إيما واتسون لفريق عمل مسلسل “أتاتورك”، مع النجم التركي أراس بولوت، بطل مسلسل “الحفرة”.

ومن المقرر أن يعرض الجزء الأول من مسلسل “أتاتورك” عبر منصة “ديزني بلس”، ويتألف من 6 حلقات، كما تم الاتفاق مع الملحن الشهير هانز زيمر، ليشرف على الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وكان من المفترض أن يتم عرض العمل على هيئة فيلم، لكن تم تغيير الخطة وحول إلى مسلسل من جزأين، ويقوم بدور البطولة ويجسد دور مصطفى كامل أتاتورك الفنان التركي الشهير.

ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير المسلسل في شهر يوليو، على أن يعرض في 29 أكتوبر 2023، في الذكرى الـ100 على تأسيس جمهورية تركيا.

جدير بالذكر أن أراس بولوت إينيملي حقق شهرة غير مسبوقة، بسبب مسلسله “الحفرة”، الذي انتهى عرضه منذ أشهر قليلة.

وكان تم الإعلان عن المسلسل في تاريخ 25 سبتمبر 2017، وتم عرضه على قناة “شو تي في” يوم 23 أكتوبر 2017.

وتدور أحداث المسلسل حول أكثر حي خطير في إسطنبول تحت سيطرة عائلة “كوشوفالي”، لكن في هذا الحي يمنع المتاجرة بالمخدرات.

ياماش هو الابن الأصغر لعائلة “كوشوفالي” ترك حيه وعائلته وراءه، وقرر أن يسافر بعيدًا ليبدأ حياة جديدة، تعرف ياماش إلى فتاة جميلة وأحبها وقرر عرض الزواج عليها، ليتفاجأ بقدوم والدته إليه، وإخباره بأن عليه العودة إلى الحفرة، لأنها بحاجة إليه، وترك زوجته وحبيبته وحدها ويعود إلى الحفرة، لتبدأ بعدها المغامرات والمؤامرات للاستيلاء على الحفرة.

و”الحفرة” هو مسلسل تركي درامي عائلي وأكشن وجريمة وعصابات، جمع عدداً كبيراً من نجوم تركيا، فهو من بطولة أراس بولوت إينيملي، وديلان تشيتشك دنيز وأركان كولتشاك كوستنديل وأونير أركان وإيرجان كيسال وبريهان سافاش ورضا كوجا أوغلو وبوراك سيرجين وألبيران دويماز من الجزء الأول، ونجيب ميميلي وتانسو بشار وبيركاي أتيش وإركان أفجي من الجزء الثاني، وداملا سونماز وبوراك دكاك وجيهانجير جيهان وهازال سوباشي ونجات اشلر من الجزء الثالث، وباريش أردوتش وإيرم ساق ومصطفى أفكران وغينجو أوزاك ومفيد كاياجان وصرب آكايا من الجزء الرابع.