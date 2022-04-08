شمس الكويتية تثير جدلًا بتغريدة عن “بنات الحرام”.. من قصدت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة شمس الكويتية تساؤلات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” وأشارت فيها إلى “بنات الحرام” من دون أن توضح المزيد.

وكتبت شمس في التغريدة: “اللهم إني أستعيذ بك من شر لساني لأن مخي عنده معلومات بالصورة والصوت عن الي عايشين على الدعارة وغسيل الأموال ويطلعون يتنمرون ويدّعون الشرف”. وأضافت: “يارب وحياة حبيبك النبي سكّتني لأني ما أبي أجيب العيد بدري في بنات الحرام”.

وجاءت تغريدة شمس الكويتية بعد تقليد الممثلة ريم العبدالله لها في برنامج “استديو 22” حيث أطلّت بملابس حمراء، خلال إعادة تمثيل فيديو ظهرت فيه المطربة الخليجية مع المدّون “أبو جركل”.

وكانت شمس قد قالت خلال حوارها مع “أبو جركل”: “أنا مستعدة لأشبع رغباتك، فأرسل لك فيديوات خاصة أرقص لك فيها وأرتدي ملابس باللون الأحمر”.