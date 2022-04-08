شريف سلامة عن مشاهد العنف في فاتن أمل حربي: “نيللي كريم قالت لي أنت بتضرب بجد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان شريف سلامة خلال تصريحات صحافية كواليس ضربه للفنانة نيللي كريم في مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي يخوضان به السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وقال شريف سلامة: “أود توجيه الشكر الى الفنانة نيللى كريم، لأنها من أجمل وأشطر الفنانات اللواتي تعاملت معهن فى المهنة بشكل عام، كما أنها متفانية ومتواضعة وتعمل على نجاح أعمالها، لأن ما يهمها هو الناتج العام للمسلسل وليس طبيعة دورها فحسب، ولذلك أشعر بسعادة كبيرة خلال تعاوني معها، وبعيداً عن هذا وذاك، فهي تتمتع بنفسية صافية لا تشوبها شائبة، لأن الإنسان قد يؤخذ من مجهوده بسبب النفسيات الصعبة التي يواجهها”.

وعن مشاهد ضربه لنيللي، قال: “المسلسل مليان مشاهد ضرب وذات مرة قالت لي “أنت بتضرب بجد يا شريف”، وأعتقد أن من الجيد أن تشعر بالخوف، لأن في المشاهد يجب أن تشعر تونة بالخوف من سيف”.

وأكد شريف سلامة أن نيللي كريم لم تتعرّض لأي إصابات جراء الضرب كما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً: “لم يحدث ذلك، سيف الدندراوي اللي بيضربها مش أنا، فالمسألة مجرد تمثيل لا أكثر، وهناك مشاهد كثيرة اعتمدت على المؤثرات الصوتية وخيال المشاهد”.