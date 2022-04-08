شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يودع تصوير مسلسل "مكتوب عليا" يوم 25 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أكرم حسنى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "مكتوب عليا" بالتزامن مع عرضه على قناة DMC ومنصةWatch It ، حيث يستمر التصوير حتى الأسبوع الثالث من الشهر الكريم حسب الخطة التي وضعها مخرج العمل خالد الحلفاوى بالانتهاء من آخر المشاهد يوم 24 رمضان الجارى.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، وهلا رشدى، احمد عثمان، مصطفى عبد السلام، محمود محيى الدين، الطفلة هنا زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.

مسلسل "مكتوب عليا" يعرض على قناة DMC الساعة 6.45 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، ويعرض أيضاً على قناة DMC دراما الساعة 9.45 مساء، ويعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 4.30 مساء.

ويعود أكرم حسنى إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابه عن رمضان الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى، ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.