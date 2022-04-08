شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب وعقرب .. كيف أجبرت كاريوكا حسن فايق على استخدام سيارته الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت روح الدعابة والمرح تسود بين نجوم الزمن الجميل وينتهزون الفرص لتبادل المقالب والدعابات وخاصة خلال شهر إبريل حيث تفنن بعضهم فى تدبير المقالب تحت شعار كذبة إبريل، وكان من بين هؤلاء النجوم الذين عرفوا بخفة الظل والقدرة على تدبير المقالب الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، التى دبرت مقلباً فى زميلها الفنان الكوميدى الكبير حسن فايق.

وكان فايق قد اشترى سيارة جديدة لأول مرة وعرف بحرصه الشديد على السيارة ونظافتها لدرجة أنه لم يكن يركبها إلا نادراً ويستعمل التاكسى بدلاً منها.

وفى أحد الأفلام كانت بعض المشاهد تقتضى أن يتم التصوير فى قرية أبو رواش بالهرم ، وطلب المخرج من حسن فايق أن يكون متواجداً بمكان التصوير فى العاشرة صباحاً ، ولكن اعترض فايق مؤكداً أنه لن يذهب إلى موقع التصوير بسيارته وأن على الشركة المنتجة أن توفر له سيارة تأتى لتأخذه من بيته إلى موقع التصوير.

ومع إصرار حسن فايق وافق المخرج رغم تعطل العمل حيث كانت سيارة الشركة تحمل معدات التصوير الخارجى ، وكانت تحية كاريوكا بطلة هذا الفيلم فأرادت أن تداعب زميلها حسن فايق وأن تلقنه درساً حتى يستخدم سيارته.

وركبت كاريوكا وبعض الممثلين سيارة الشركة التى ستنقل فايق من بيته لموقع التصوير وفى منتصف الطريق وقفت الفنانة الكبيرة وصرخت :" أعوذ بالله ..عقرب ..عقرب"، ففزع الجميع وأخذوا يبحثون عن هذا العقرب فى السيارة، ولكن الفنان حسن فايق قفز بسرعة مسرعاً خارج السيارة ، وفى اليوم التالى ذهب إلى موقع التصوير بسيارته الجديدة بعد أن أقسم أنه لن يركب سيارة الشركة ، حتى بعد أن عرف بعد ذلك أن حكاية العقرب مجرد مقلب وكذبة إبريل دبرتها زميلته كاريوكا، وهكذا اعتاد حسن فايق على استخدام سيارته الجديدة.