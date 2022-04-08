"كنت تحمل بصوتك فرحة لكل الناس".. نجوى كرم توجه رسالة لـ وليد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نجوى كرم، على توجيه رسالة تهنئة للفنان وليد توفيق بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت نجوى، عبر حسابها على تويتر: "يا صديق الوفا، كل عمرك كنت تحمل بصوتك معايدة وفرحة لكل الناس.. اليوم بدورنا بنقولك (إنزل يا جميل على الساحة واتمختر كدة بالراحة)، عيد ميلاد سعيد وليد توفيق".

يذكر أن وليد توفيق من مواليد 8 أبريل 1957، ومتزوج من ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق، وأنجبا "نورهان والوليد".

وكان قد أعاد مؤخرا تقديم أغنيته الشهيرة "تيجي نقسم القمر" التي قدمها منذ أكثر من 20 عاما للجمهور بتوزيع موسيقي متطور، وذلك في أغنية جديدة بعنوان "كتاب الحب تيجي نقسم القمر".