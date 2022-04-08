مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها.. وصفته بـ”الجنرال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية مي كساب بعيد ميلاد زوجها مغني المهرجانات “أوكا” على طريقتها الخاصة. ونشرت مي صورة لزوجها ظهر فيها وهو يقف أمام سيارة غولف صغيرة، مزيّنة ببالونات زرقاء ورمادية وفضّية، وعليها أرقام OKA 1.

وعلّقت مي كساب على الصورة بالقول: “كل سنة وإنت حبييي وضهري وسندي ربنا يخليك لينا ويحققلك كل اللي بتحلم بيه عشان إنت تستاهل كل حاجه حلوة من الدنيا يا جنرال يا حبييي”.

من ناحية أخرى، تشارك مي كساب في دراما رمضان 2022 بمسلسل “أحلام سعيدة” الذي تقوم ببطولته الفنانة الكبيرة يسرا، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته كلٌ من: غادة عادل وعماد رشاد ونبيل نور الدين، ومجموعة كبيرة من النجوم.

يحكي “أحلام سعيدة” قصة “فريدة”، وهي امرأة أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع بغرور واستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث نرى “فوزية” التي ترغب في احتراف التمثيل في فرنسا.