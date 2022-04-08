نوال الزغبي بصور تنشر للمرة الأولى.. إطلالة تفيض جمالًا وأنوثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بصور حصرية من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك” والذي طرحته مؤخرًا في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة في عالم الإنتاج الفني.

ظهرت نوال الزغبي بكامل أنوثتها في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” إذ تألقت بإطلالة في غاية الجمال والأناقة، وعلّقت بكلمات من أغنية “لسه باجي على بالك”، قائلةً: “في حد بيعيش ليك ويَّاك خلاص ما بقاش في ليّا مكان جوّاك”.

أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وعادت نوال من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.