“غصب عني حسيت بجنون العظمة”.. غادة عبدالرازق تتحدث عن اهم المحطات في مشوارها الفني

كتب امير فتحي في الجمعة 8 أبريل 2022 08:43 صباحاً - اعترفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق باحساسها بجنون العظمة، بعد ما قدمته خلال مشوارها الفنى، قائلة:” غصب عنى كان بيجينى احساس العظمة”

وقالت غادة عبد الرازق، خلال حوارها في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة “MBC مصر”، ردا على سؤال: “حسيت بجنون العظمة، مش عارفة أمتى تحديدًا حسيت بكده، لكن لأني مريت بنجاحات كتير في وقت قليل وشلت بطولات في وقت صعب كان حد يشيل فيه بطولات، بعد مسلسل (سوق العصر)، جت لي حالة غريبة وقلت اشمعنى غادة تقف قدام محمود ياسين ونجوم كبار زي كمال أبو راية وأحمد عبد العزيز وغيرهم كانوا نجوم الدراما وقتها”.

وتابعت: قدمت بعد ذلك أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” وكنت أنافس نجوم كبار في الدراما وقتها، وحققت نجاحا كبيرا، كانت أول بطولة لوحدي في وسط نجوم كبار وحققت مشاهد مدهشة فغصب عني خدتني الجلالة، وبعدها قدمت مسلسل مع “سبق الإصرار” و”حكاية حياة” و”الكابوس”.

وأضافت: شعوري بالغرو كان يتمثل في أني لا أسمع لمن حولي، وأرفض النصائح.

وأكدت غادة عبد الرازق أنها تخضع لعلاج نفسي منذ سنوات، ولا يمكنها التوقف عن تناول العقاقير، وحاولت ذلك مرارا وتكرارا تحت إشراف الطبيب ولكنها تشعر أنها غير مستقرة نفسيا بدونها.