شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: فخورة بالمشاركة فى "العائدون" والدور إضافة كبيرة فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة جيهان خليل من تصوير مشاهدها في مسلسل "العائدون" مع النجم أمير كرارة والذى يتم عرضه حصرياً على قناة DMC ومنصة Watch It، حسبما أكدت لـ"الخليج 365" مشيرة إلى أنها تترقب ردود الأفعال حول الشخصية التي تجسدها في أحداث العمل حيث تعبرتها مفاجأة بالنسبة للجمهور لاسيما وإنها مختلفة من ناحية الشكل والمضمون.

وأشارت جيهان إلى أنها تجسد دور فتاة تنتمى لتنظيم داعش ولها حكايتها الخاصة التي تكشفها الأحداث، مؤكدة أنها فخورة بالمشاركة في هذا العمل الوطنى الذى يضم عدد كبير من النجوم وكذلك الوقوف أمام كاميرا المخرج أحمد نادر جلال الذى تعتبره مع المخرجين الكبار على الساحة الفنية، وتعتبر مشاركتها في "العائدون" إضافة كبيرة بالنسبة لها.



جيهان خليل مع ابطال العائدون

مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،

مسلسل العائدون يعرض على قناة dmc الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 4.55 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 12.45 بعد منتصف الليل ويعاد الساعة 8 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً هذا بالاضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء.



جيهان خليل