شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا ملاح تظهر فى الحلقات الأخيرة من "ملف سرى" وهذه تفاصيل شخصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة رانيا ملاح فى الحلقات الأخيرة من مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة والذى يتم تصويره بالتزامن مع عرضه على أكثر من قناة خلال شهر رمضان، حيث تجسد شخصية فتاة تدعى ريحانة تقع فى حب ليل (محمد محمود عبد العزيز) ويستعين بها فى العمل معه، وتتطور الأحداث بينهما بعد ذلك فى إطار تشويقى غامض.

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

وكان آخر أعمال رانيا ملاح، حدوتة "سكر مر" من الموسم الثانى مسلسل "ورا كل باب" الذي تم عرضه على قناة الحياة، وشارك فى بطولة الحدوتة إلى جانب منة فضالي، فيريال يوسف، مراد مكرم، إيهاب فهمي، وتأليف من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السلام، كما شاركت أيضاً فى حدوتة "قلب مفتوح" مع كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور ايهاب من نفس العمل.