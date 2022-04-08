شكرا لقرائتكم خبر عن من سيدة مجتمع إلى هند رستم .. حكاية دعوة على الغداء فى دار أيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما وقع نجوم الزمن الجميل ضحية للعديد من المقالب خلال شهر إبريل تحت مسمى كذبة إبريل، وكان بعضهم يتفنن فى إتقان تدبير هذه المقالب لدرجة كبيرة ، بل كان صانع المقلب أحياناً يظل مجهولاً بالنسب للضحية الذى صدق هذا المقلب دون أن يعرف من الذى دبره حتى بعد اكتشاف أنه وقع ضحية لحيلة وكذبة من كذبات ومقالب إبريل.

وكان من بين الفنانين الذين وقعوا ضحية لمقالب إبريل الفنانة الكبيرة هند رستم، والتى تلقت ذات يوم دعوة لتناول الغداء عن طريق رسالة وبطاقة وصلتها بالبريد تحدد مكان الدعوة ووقتها وكانت هذه الدعوة موقعة باسم إحدى سيدات المجتمع ونجومه التى تربطها علاقة صداقة بهند رستم ، وإمعاناً فى إحكام المقلب أشارت الدعوة إلى أن المناسبة هى إفتتاح القصر الجديد لسيدة المجتمع.

وفى اليوم والموعد المحدد ارتدت هند أفخم ملابسها واتجهت نحو مكان الدعوة المحدد بالبطاقة ، وفوجئت بأن هذا المكان ليس سوى مقر لإحدى دور الأيتام التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية ، وليس فى المنطقة أى قصور قديمة أو حديثة ، وهنا أدركت مارلين مونرو الشرق أنها وقعت ضحية لمقلب ساخن ، حيث أعادت النظر إلى الدعوة فانتبهت حينها أن التاريخ المحدد هو أول إبريل.

ولم تستطع هند رستم معرفة الشخص الذى دبر لها هذا المقلب وظلت لفترة تشك فى زملائها وكل من حولها ، ولكنها فشلت فى معرفة مدبر المقلب الذى ظلت تتذكره دائماً ، خاصة كلما هل عليها شهر إبريل وتتوعد صاحبه إذا عرفته بأنها ستنتقم منه شر انتقام، ومن يومها اصبحت أكثر حذراً وحرصاً خلال هذا الشهر من أن تقع فريسة لمقلب آخر، كما كانت لا تلبى أى دعوة إلا إذا تأكدت بنفسها ومن خلال اتصال هاتفى بصاحبها بأنها دعوة حقيقية وليست مقلباً من مقالب إبريل.