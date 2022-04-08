شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6.. بليغ يوطد علاقة سلمى أبو ضيف ونور النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السادسة من مسلسل راجعين يا هوى، بطولة النجم خالد النبوى ونور اللبنانية، عن تحسن العلاقة بين ولاء (سلمى أبو ضيف)، وابن عمها طارق (نور النبوي)، بعدما كان بينهما مشادات كلامية في الحلقات السابقة، حيث ظهرت ولاء في سيارة طارق عائدين من منزل عمهما بليغ، وهما يتحدثان عن ذكريات طفولتهما سويًا، واعترف كل منها بتغيير نظرتهما لبعض للأفضل.

وبعد عودتهما لبيت العائلة المنقسم بين عائلتهما، دخلت ولاء في جدال مع أخيها عمر بعد أن شاهدها مع طارق، وأكد لها هو ووالدتها رفضهما التقرب لطارق بسبب الخلافات بين العائلتين، وأخبرها عمر بأنه وافق بشكل مبدأي على زواجها من دكتور يعرفه، ودخل طارق هو الأخر في جدال مع والدته بسبب هذا الأمر.

راجعين يا هوى من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.