شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 6.. وزير الدفاع يؤكد لمرسى أن الجيش لو تحرك تبقى مشيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" التى تحمل اسم "حصار المحكمة الدستورية العليا"، استمرار مراقبة مصطفى خليفة (أحمد السقا) لإسراء (دنيا المصرى)، حيث اكتشفوا من المراقبة أنها تحركت من شقتها ولكنها لم تخرج من العمارة، حيث قابلت زوجها التكفيرى فى شقة بالعمارة، إلا أن قوات الأمن لم تستطع الوصول له.

المقدم مروان العدوى يصل لتفاصيل جديدة حول الكونتينر المرتقب وصوله إلى مصر وبه شحنة الأسلحة المقرر إرسالها إلى سيناء، ثم عرض مشاهد حقيقية من مليونية الإنذار الأخير التى اتجهت إلى قصر الاتحادية للإعلان عن رفضها مسودة الدستور، وذلك يوم 4 ديسمبر 2012.

ويسأل مرسى عما يحدث ويخبره مدير مكتبه أن الحرس الجمهورى يرى أن المظاهرات سلمية لا تستدعى التدخل، وانتقل مرسى إلى قصر الحرس الجمهور حتى يكون فى أمان أكثر، ويطلب مرسى مقابلة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ويطلب منه تحرك الجيش، إلا أن السيسى يندهش ويتساءل لما الجيش ينزل يضرب فى مين؟ ولا المعارضين، ويؤكد له قائلا: "الجيش لو نزل تانى حضرتك هتبقى مشيت".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



مسلسل الاختيار 3 الحلقة السادسة



الاختيار 3 الحلقة 6