شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 6.. محمد رمضان ودينا الشربينى ينامان فى حديقة الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة دينا الشربينى رحلة الهرب من عصابة وجيه (أحمد كمال) فى الحلقة السادسة من مسلسل المشوار، حيث اختبأت فى حديقة الحيوان مع زوجها ماهر (محمد رمضان) وابنهما، ليقرران فى النهاية البيات بداخلها والهروب من أفراد الأمن، لأن هذا المكان يعتبر آمنا لهما، على أن يخططا فى اليوم التالى إلى أين يذهبان.

وكشفت الحلقة عما بداخل الحقيبة، وهى الآثار المسروقة من منزل وجيه، وهذا ما يفسر سر مطارته لهما، ويحاول ماهر وورد فى هذه الفترة بيع هذه الآثار ليتمكنا من العيش كما يحلمان.

يُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.