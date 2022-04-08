شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 6.. اختطاف يوسف المالكى وعائلته من المستشفى بعد تعرضهم لحالة تسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السادسة من مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة العديد من الأحداث، حيث تعرض يوسف المالكي "ماجد المصري" وأسرته المكونة من زوجته فريدة "دينا" وابنته جودي "كارولين عزمي" لحالة تسمم، بعدما تناول وجبة الغداء، فقد تناولها يوسف مع زوجته ولكن جوري كانت ترفض الطعام وكانت ماكثة في حجرتها.

ذهب إلى منزل يوسف المالكي خطيب جودى الذي سمح له يوسف أن يصعد لحجرتها ويقنعها بأن تتناول الطعام، وبالفعل صعد لها ونجح في إقناعها وبمجرد تناولها الطعام سقطت مغشية عليها، فجرى خطيبها نحو والدها ووالدتها ليجدهما أيضا قد غشى عليهما بعد تناول الطعام، ويظهر فى مشهد آخر رجل غريب يقول للطباخين إنهم فعلوا ما أمروا به وعليهم الانصراف.

جاءت سيارة الإسعاف على الفور وأخذت الثلاثة إلى المستشفى، وظل خطيب جورى بجانبهما إلى أن دخل عليهم أناس غريبة وقاموا بنقلهم لسيارة إسعاف، وعندما اعترض خطيب جودي ضربوه فوق رأسه ولم يستطع اللحاق بهم وسقط على الأرض مغشياً عليه.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.