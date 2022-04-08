شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 6.. وزير الدفاع يدعم القضاء بعد حصار المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" المعروض على قناة ON التى تحمل اسم "حصار المحكمة الدستورية العليا"، بلقاء خيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت، ويتحدثان عن الدستور والاستفاء المقرر إقامته بعد 15 يوما، وأنهم أظهروا لقضاة المحكمة الدستورية العليا قدرتهم على الحشد، ويقرر خيرت الشاطر اللعب على المحكمة بسبب صعوبة الاقتراب من القضاة، ألا وهو حشد أنصار الإخوان أمامها يوم 2 ديسمبر 2012 ومنع قضاة المحكمة من الدخول.

المقدم مروان العدوى يذهب إلى المحكمة الدستورية للاطئمان على والده المستشار، وينتقل المشهد إلى مكتب وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الذى يرى أن ما يحدث فى مسألة الدستور والمحكمة الدستورية العليا مهزلة وانتهاك فى حق السلطة القضائية، وانتهاك اسم مصر وسمعتها، والذى يحدث يقول إنهم يحاولون تمرير الدستور بأى طريقة.

ويؤكد السيسى أن ما يحدث خطير ويبلغ اللواء محمود شاهين أن يتصل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويبلغها بأن القوات المسلحة لن تتخلى عن القضاء المصرى، لأن هذا دورها مع وزارة الداخلية، والتبليغ بتأمين كل المنشآت القضائية ولا بد من فض هذا الحصار.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.