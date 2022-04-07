شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 6.. هشام إسماعيل يجسد شخصية الإخوانى محمد البلتاجى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" المعروض على قناة ON التى تحمل اسم "حصار المحكمة الدستورية العليا" الظهور الأول لشخصية القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، والذى يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل، حيث بدا هشام قريباً فى الشكل جدا من شكل البلتاجى.

والتقى البلتاجى خلال الحلقة الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) للحديث حول الدستور والانتهاء منه قبل إعلان الاستفتاء عليه، كما اجتمع البلتاجى أيضاً مع خيرت الشاطر (خالد الصاوى) والمرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون) للاتفاق على تسليم الدستور للدكتور مرسى فى الغد، كما يتم الاتفاق على الدعوة لمليونية تأييدا لشرعية الرئيس مرسى مقابل المليونية الرافضة للدستور فى ميدان التحرير.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



هشام إسماعيل ومحمد البلتاجى



هشام إسماعيل ومحمد البلتاجى



محمد البلتاجى



هشام إسماعيل بشخصية محمد البلتاجى