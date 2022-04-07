شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 6.. أحمد داود يخوض أول مرافعة قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي تفاصيل أول مرافعة قضائية لآدم منصور (أحمد داود)، والتي كلفه بها قدري (محمد شاهين)، وكانت قضية ضد صاحب عمارة يطرد سكان الإيجار القديم، ولكن خسر آدم القضية في جلستها الأولى أمام المحكمة، ليسخر منه زملاؤه في المكتب.

ورفض آدم الاستسلام وترك القضية، ليذهب إلى العمارة السكنية برفقة ليلى (تارا عماد) ويكتشف أن صاحب العقار زوّر تصميمات الشقق وبناها بطريقة مخالفة لتصميمات الحي، وهدد آدم صاحب العقار بإعادة السكان أو الذهاب إلى الحي لهدم العمارة، لينتصر في النهاية، ودون أن يحتاج إلى جلسة أخرى أمام المحكمة.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.