شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 6.. الدعوة لمليونية إخوانية لتأييد الدستور قبل الاستفتاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" على قناة ON وتحمل الحلقة اسم "حصار المحكمة الدستورية العليا"، بالكشف عن ثانى محاولة استهداف لضابط الأمن الوطنى زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، حيث يدور حديث بينه وبين العميد يسرى (محمد رياض) حول هذا الأمر، وأن يكون أكثر هدوءاً الفترة المقبلة.

المشهد ينتقل إلى قصر الاتحادية، حيث محمد مرسى (صبرى فواز) وحديث مع محمد البلتاجى (هشام إسماعيل) وعدد من الأعوان، والتنبيه عليهم بالانتهاء من الدستور حتى يقام الاستفتاء عليه، ويجتمع خيرت الشاطر (خالد الصاوى) والمرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون) والبلتاجى (هشام إسماعيل) للاتفاق على تسليم الدستور للدكتور مرسى فى الغد.

يتفق خيرت الشاطر وبديع والبلتاجى على الدعوة لمليونية لتأييد شرعية الرئيس مرسى مقابل المليونية الرافضة للدستور فى ميدان التحرير، وبالفعل تنطلق مليونية تؤيد الشرعية وتقول نعم للدستور يوم 1 ديسمبر 2012، فى حين ينتقل المشهد إلى شمال سيناء بالعريش، حيث تتصل إسراء (دنيا المصرى) بزوجها التكفيرى أسامة الذى يبحث عنه مصطفى خليفة (أحمد السقا)، وهذه المرة الأولى التى تتحدث معه تليفونيا بعد مراقبة مصطفى له.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.