شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 6.. شريف سلامة يصدم نيللى كريم ويسحب ملف ابنتيه من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، قرار "فاتن" نيللى كريم، برفع قضية على قانون الأحوال الشخصية، وهو ما أثار استغراب "ميسون" هالة صدقى.

وأعطت "فاتن" للمحامى "شكيب الإسكندرانى" جزءا من أتعابه، وبسب تخوفه من رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية سألها هل ممكن نرجع في كلامنا ونقول احنا عيال ولا تمام ونكمل ونرفع القضية في المحكمة الدستورية، لتؤكد له بأنها ستكمل وأن القضية مهمة بالنسبة لها، وأصبحت مسألة حياة أو موت، وأنها تريد تقديم 18 طلبا بعدد القضايا التى بينها وبين طليقها "سيف" شريف سلامة.

ذهب أحد الأشخاص لـ"ميسون" هالة صدقى متعجبنا عن اختفاء زوجها وأخبرها بأنه ترك معه أمانة لأشخاص آخرين ويريد استعادتها وتحدث معها على أن تعاونه وتركها أن تفكر في كلامها وغادر.

سأل "المستشار داوود" خالد سرحان "فاتن" بهل ما زالت تريد رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية وهو ما أكدته له، وبالنسبة لقضية "رؤية" ابنتيه لم تمانع "فاتن" من ذلك، وبعد مغادرتها للمحكمة وجدت "سيف" جالسا على الكافتيريا أمام المحكمة ولكن "شفيع" محمد التاجى منعها وبعد مغادرتها معه بسيارته ألقت المياه على وجه طليقها.

وكعادة "فاتن" ذهبت لابنتيها في المدرسة ولكنها لم تجدهما وأخبرها "المدرس سلامة" بأن "سيف" جاء ومعه الشرطة وأخذ البنات وسحب الملف الخاص بهما وقدم لهما في مدرسة حكومية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حال زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 6



شريف سلامة