شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 6.. نانسى صلاح تغازل أيمن القيسونى زوج ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة 6 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، باعتداء محمود حافظ على خالد "كريم قاسم" بعدما وصفه بالحيوان، وطالبهما بدفع مبلغ 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة من أجل السكوت عن حادثة دهس سيدة بسيارة.

تذهب "أميرة" نانسى صلاح إلى يوسف "أيمن القيسونى" فى محاولة منها للتقرب منه، وإفساد العلاقة بينه وبين زوجته يارا "ريهام حجاج" عن طريق إدخال الشك فى قلبه وتبدأ فى التلميح بمغازلته. فى الوقت الذى تصطحب فيه الأخيرة خالد "كريم قاسم" إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه، وفى تلك الأثناء يتصل بها "يوسف" فتخبره أنها تشترى لوازم البيت.

تذهب أميرة إلى سارة "أخت يوسف"، وتصارحها بأن زوجة أخيها على علاقة بابن خالتها "خالد" كريم قاسم، وذلك من أجل إفساد العلاقة بين ريهام حجاج وزوجها والفوز بزوجها "يوسف" كما تخطط.

تبدأ صفاء الطوخى وعبير منير فى تخمين السر الذى تخفيه يارا "ريهام حجاج" فإحداهما تتوقع أن يكون السر له علاقة بالخلفة، والأخرى تقول إن "خالد" كريم قاسم، طرف فى هذا السر الذى تخفيه.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.