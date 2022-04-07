شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم بورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية من اليوم وحتى 17 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فتح باب التقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" المجانية لإعداد الممثل الشامل وتطوير مهارات الإخراج المسرحي لشباب مدينة الإسكندرية، وذلك حتى 17 من شهر أبريل الجارى.

وقال المخرج محمد مرسى، مدير الفرقة، إن التقدم لورشة "ابدأ حلمك" يتم من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يومياً اعتبارا من الخميس الموافق 7 أبريل، حتى الأحد 17 من نفس الشهر من الساعة 3 حتى 5 عصرا ومن 8 حتى 10 مساء بمسرح بيرم التونسي بالشاطبي، على أن تتم اختبارات القبول اعتباراً من الأربعاء 20 أبريل لمدة 10 أيام بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة.

جدير بالذكر أن ورشة "ابدأ حلمك" متخصصة لتعلم فنون التمثيل والأداء، تستمر لستة أشهر يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والإخراج، ويتم تعليم المشاركين مهارات الارتجال و الكتابة، الأداء الصوتي والغناء المسرحى، الرقص والأداء الحركي، تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير.

أما ورشة الإخراج بالورشة فهي لتطوير مهارات الإخراج من خلال محاضرات خاصة فى الإخراج تنتهى بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراج متدربي الورشة بإشراف المخرج محمد مرسى مدير فرقة مسرح الإسكندرية، ويشارك فى التدريب مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء، ففى التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع، فى الدراما الكاتب سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء د. محمد حسني.