شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 6.. خالد سرحان يلغى قرار حبس نيللى كريم 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك وقت إصابة "فاتن" بنزلة برد وسخونة، وهو الأمر الذى جعل زوجها "سيف" شريف سلامة يبتعد عنها خوفا على نفسه.

واستلقت "فاتن" على السرير، وانفعل "سيف" عليها بحجة أن مناعته ضعيفة وكان عليها أن تنام في الغرفة الأخرى، وأنه سيضطر للذهاب عند والدته، ولكنها انفعلت عليه واخبرته بأن مرضها سيطول وأن يظل عند والدته.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة، قيام "المستشار داوود" خالد سرحان بحبس "فاتن" نيللى كريم لمدة 24 ساعة، بعد انفعالها فى المحكمة بسبب قانون الأحوال الشخصية، وتلقى الضابط قرار بحبس "فاتن" في قسم الشرطة وليس بسراى المحكمة.

وسأل "المستشار داوود" زملاءه من المستشارين إن كان قاسياً عندما أصدر قرارا بحبسها، ليتحدث معه أحدهم بأنها كانت منفعلة وتصرفت وكأنها تصرخ في زوجها، كما أن الصراخ تجاوز في حق المحكمة، ولكن "داوود" طلب أن يدخل المحامى الخاص بها "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت وألقى اللوم عليه بأنه من مسئوليته ان يوعى موكلته وقدم له الاعتذار واخلى سبيل "فاتن" من قسم الشرطة وغادرت مع "شفيع" محمد التاجى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم الحلقة 6 من مسلسل فاتن امل حربى



القبص على نيلى كريم فى فاتن امل حربى



خالد سرحان