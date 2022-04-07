هجوم 3 كلاب يتسبب في بتر ذراع سيدة في كولومبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحدث لنا العديد من المواقف الغريبة النادرة التي نرى أن ليس لها تفسير، ولكن مع هذه السيدة وحالتها الغريبة المؤسفة كان الموقف شديد الغرابة، حيث استيقظت امرأة أمريكية من غيبوبتها لتجد أن ذراعيها قد بُترت بعد أن تعرضت لهجوم من 3 كلاب متوحشة.

وأصيبت كايلين والتمان التى تبلغ من العمر 38 عاماً بجروح خطيرة عندما هاجمتها الكلاب أثناء سيرها على الرصيف في كولومبيا، ساوث كارولينا، الشهر الماضي، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وعندما شاهدها أحد المارة تدخل فوراً وأخاف الكلاب بإطلاق النار من بندقيته في الهواء، وقالت إيمي وين أخت كايلين، إن شقيقتها فقدت أيضاً جزءاً من قولونها، وقد تضطر إلى استئصال جزء من المريء بسبب الهجوم، وقالت أيضاً إن كايلين أصيبت بصدمة شديدة عندما علمت أنها فقدت ذراعيها وطلبت أن يتم تخديرها مرة أخرى.

وتذكرت إيمي اللحظة التي استيقظت فيها شقيقتها من غيبوبة، وكتبت على موقع التبرعات GoFundMe ” لقد استيقظت كيلين وأخبرها الأطباء عن ذراعيها، لكن ذلك سبب لها قدراً كبيراً من الاضطراب، لذا قاموا بتخديرها”.

وأضافت إيمي “لا يزال ضغط دمها مرتفعاً وتعاني من حمى شديدة ومستويات الأكسجين لديها تنخفض لذا عادت إلى جهاز التنفس الصناعي”.

بإلاضافة أنها ووجهت الشرطة لمالك الكلاب، جاستن مينور، ثلاث تهم تتعلق بجرائم امتلاك حيوان خطير هاجم وجرح إنساناً، وانتهاكاً لمكافحة داء الكلب.

وعدم تقييد حيوانات خطيرة لا يُسمح لها بالتواجد خارج المباني ما لم يتم تقييدها، ويذكر أن القانون يعاقب على تهمة حيازة حيوانية خطيرة بغرامة قدرها 5000 دولار أو السجن لمدة ثلاث سنوات.