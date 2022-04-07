احذر الاستحمام في هذه الأوقات.. قد يؤدي إلى الوفاة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كثيراً ما نسمع عن حالات الوفاة التي تحدث بسبب استنشاق كمية كبيرة من بخار الماء أثناء الاستحمام، نتيجة تراكم غاز أكسيد الكربون الذي يتسرب في مجرى الدم، ويؤدي إلى حدوث خلل بالقلب ووظائف المخ، والشعور بضيق في التنفس، وفقدان التوازن والغثيان، ويسبب تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام صعوبة في التنفس، وخاصة إذ زادت المدة عن 20 دقيقة.

البداية مع مخاطر استنشاق بخار الماء:

مياه الاستحمام الساخنة تؤدي إلى تبخر المواد الكيميائية الموجودة في الماء، حيث يتفاعل غاز الكلور مع الأمونيا، ما يسبب في تهيج الجهاز التنفسي.

1-يحدث تورم الأغشية المخاطية بالأنف نتيجة استنشاق البخار، ما يؤدي لضيق الشعب الهوائية.

2-تورم الحنجرة والقصبة الهوائية الأمر والذي يؤدي إلى الاختناق ثم الوفاة.

3-بخار الماء يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، وانسداد الرئة، وبالتالي يسبب الاختناق.

4-يولد غاز ثاني أكسيد الكربون إذا كان بخار الماء ناتج من مصدر كالفحم المشتعل، وهو غاز سام يتسبب في الإصابة بالاختناق.

عندما يتعرض الإنسان لاستنشاق بخار الماء تتفتح الأوعية الدموية، ما يتسبب حالة من عدم الاتزان والإغماء نتيجة عدم وصول الأكسجين للمخ وقد يصل الأمر للوفاة، إذا لم يتم عمل الإسعافات الأولية يؤدي إلى الوفاة، وذلك بسبب تورم الحنجرة والقصبة الهوائية.

نصائح مهمة لتفادي مخاطر استنشاق البخار عند الاستحمام:

1-عدم الاستحمام أثناء احتواء الحمام على كميات كبيرة من البخار.

2-عند الشعور بضيق في التنفس أو دوار، يجب الخروج من الحمام على الفور.

3-عند حدوث إغماء يجب نقل المريض فوراً خارج الحمام لاستنشاق الهواء.

4-يجب نقل المريض للدكتور المختص فوراً لعمل الاسعافات الأولية.

5-ترك فتحات للتهوية أثناء تشغيل مياه الاستحمام حتى لا يتكون بخار الماء.