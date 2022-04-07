في الصين.. ماكياج وجراحات تجميل للموتى قبل دفنهم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 8:04 مساءً

ولدت دونج تشو في هيلونججيانج، شمال شرقي الصين العام 1997، وتخرجت من قسم فنون وإدارة الجنازات الحديثة من الكلية المهنية للإدارة الاجتماعية ببكين، والتحقت بدار الجنازة باباوشان في بكين العام 2018، لتبدأ حياتها المهنية كطبيبة تجميل الموتى، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية.

وفي كل صباح، تبدأ دونج تشو وزملاؤها العمل بتنظيف ووضع المكياج، واستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة لمساعدة المتوفى على استعادة مظهره قدر الإمكان.

يختلف الاختيار الوظيفي لدونج تشو كخبيرات التجميل عن معظم زملائها، والكثير من الناس لا يفهمونها، وتعتبر هذه الوظيفة رائجة منذ زمن ولكن اصبحت اليوم مع تخصص اكبر واقبال عليها بشكل جيد.

وقالت دونج تشو: “شخصيتي مستقلة نسبياً، ولست نادمة على اختياري هذه المهنة “مضيفة: “لا نخدم المتوفى فقط، بل نخدم عائلته كذلك، واعتراف عائلة المتوفى بالتجميل هو أعظم تأكيد لعملنا.”