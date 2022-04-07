شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 6.. ريهام حجاج تصارح والدها توفيق عبد الحميد بالحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، دخول خالد "كريم قاسم" المستشفى، بعد أن تعرض للضرب من قبل شوقى "محمود حافظ"، وطلب منه الطبيب عمل محضر عن الحادثة لكنه رفض.

وعلى الجانب الآخر، أخبرت يارا "ريهام حجاج" والدها بالحادث، ودهمسهما لسيدة عن طريق الخطأ وتعرضها هى وخالد "كريم قاسم" للتهديد، ليذهب والدها إلى خالد بعد أن خرج من المستشفى، وتحدث معه وطلب منه التواصل مع شوقى للتفاوض معه، وبالفعل يتصل خالد بشوقى، ولكنه رفض التعامل معه، وأخبره أنه رفع عليه قضية، وأظهر لهم أنه على دراية بأسماء جميع أفراد عائلتهم ووظائفهم، ليزداد شعورهم بالخطر.

وتحدث خالد مع زوجته هدى "عبير صبري" وأخبرها بطلب شوقى لـ 20 مليون جنيه وإلا أرسل مظروف الصور للشرطة، لتخبره هدى بضرورة التفاوض معه، وتخفيض المبلغ وأنها على استعداد أن تساعده فى دفع المبلغ من مالها، ولكن خالد رفض الاعتماد على مالها.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.