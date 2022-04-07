شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 6.. اختطاف الكبير وأسرته وارتداؤهم ملابس squad game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوى 6، بتنكر الكبير "أحمد مكى" فى ملابس بابا نويل والتجول مع فزاع "هشام إسماعيل"فى الشوارع، دون معرفة أهل المزاريطة أنه العمدة، لمعرفة ماذا فعلوا من مخالفات فى الشوارع، وقابل دكتور ربيع " بيومى فؤاد" وقد قام بإيجار الشارع أمام العيادة لبائع خضراوات.

وتحدثت مربوحة "رحمة أحمد" مع العترة و جونى أولاد الكبير و أبلغتهم أنها تحبهما ولكن لم تسلم من شقاوتهما، وفعلا فيها عددا من المقالب ووقعت من على السلالم، واشتكت مربوحة لجونى على أفعالهم حتى جاء الكبير وطلب منها الأكل ولكن أبلغته أنها لم تحضر شيئا بسبب أفعال أولاده، ليصطدم معها ويتركها.

ثم أحضرت له الفطار وطلبت منه أن يصالحها وأثناء فطارهما تم إلقاء غاز منوم عليهما من مجهول وعندما استيقظ الكبير وجد نفسه وهو أسرته يرتدون ملابس مثل المسلسل الكورى squad game.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.