شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور ضيف الحلقة 6 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الإعلامي شريف مدكور كضيف شرف في الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت 2، من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والذي يعرض يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف، حيث ظهر بشخصيته المعروفة في مشهد يجمعه بأبطال المسلسل.

وجاء ظهوره عندما اكتشف يوسف "هشام جمال" أن الهارد الذي أعطته زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر" لشقيقتها كي تضع عليها صور ابنها لتعرض في حفل المدرسة أثناء غنائه، هو الهارد الذي يضع عليه لذيذ "عمرو وهبة" كل ما يقوم بتصويره، ومن ضمن الأشياء التي صورها لذيذ صور ليوسف وهو داخل دورة المياه، فذهبوا على الفور لحفل المدرسة وقام بإيقافه واكتشف أن المدرسة أعطت هارده لوالدة طفل أخرى .

ذهب يوسف على الفور لأم الطفل التي أخذت الهارد وطلب منها الهارد الخاص به بعدما أعطها هاردها ، فاعترفت له أن زوجها المخرج التلفزيوني قد أخذ الهارد ووضع عليه صورا وصعب أن تتصل به لأنه سيكون علي الهواء مباشرة، فانطلق يوسف مسرعا نحو استوديو زوجها ليجد المذيع شريف مدكور في البلاتوه الخاص به ويوقف يوسف التصوير ويشرح لهم الأمر، ولكن مخرج البرنامج يقول له إن الهارد الخاص به أعطاه للمطبعة كي يطبع صور شريف مدكور ويقوم بتعليقها في الشارع ، فيقوم يوسف على الفور بالذهاب للمطبعة وأخذ الهارد الخاص به ويعود مع زوجته للمنزل بعد يوم طويل ليجد أخت زوجته وزوجها والذي قام به " محمد جمعه " .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .