شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 6.. أول لقاء بين هنادي مهنا وأيتن عامر فى أغنية "ستو أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث مسلسل "مكتوب عليا" من خلال الحلقة السادسة التي عرضت اليوم على شاشة قناة dmc، وفوجئ "جلجل" في بداية الحلقة أن والده ألقى بالجورنال الموجود به عنوان بدوي "عمرو عبدالجليل" في القمامة، وانفعل غاضبا لكن والدته أبلغته أنها لم تلق الجورنال في القمامة واعطته له، ليجد العنوان، خاصة أنه وجد كتابة على يده تؤكد أن مستقبله سيكون مع بدوي.

ثم ذهب جلجل إلى المدرسة وبدأ في المزاح مع مديره والسخريه منه، ثم أبلغه بتقديم استقالته من المدرسة، وقبل أن يغادر المدرسة يذهب لصديقته مدرسة الجغرافيا "كاميليا" ويطلب أن تذهب معه بناء على الكلام المكتوب على يده، فيتم طرده من المدرسة أمام التلاميذ.

يفاجأ جلجل بتليفون من صديقه يبلغه أنه سيقوم بغناء أغنية في إحدى الحفلات، فيبتهج ويبلغ من يهاتفه أنه سينجح ويصبح أكثر شهرة من حماقي، ثم يتوجه للبنك الذي تعمل به سلمى "هنادي مهنا" ويسأل عنها في حين تختبئ منه وتبلغه صديقتها أنها سافرت باريس مع والدها، ويحاول أن يحصل على عنوانها أو رقم هاتفها وهي مختبئة وتضحك من أفعاله الكوميدية.

يتوجه جلجل لمكتب بدوي "عمرو عبدالجليل" ويطلب مقابلته، ولكن سكرتيرته الخاصة تبلغه أنه مشغول ويرفض مقابلته، فينفعل ويحدث ضجة في المكتب ليخرج له بدوي ويطرده من الشركة، ولكن قبل أن يغادر يكتشف أحد أسرار الكلمات المكتوبة على يده.

يعود جلجل ويحاول العودة للمدرسة مجددا بعد طرده من مكتب بدوي، ويحاول اقناع مدير المدرسة بأنه لم يكن في حالته الطبيعية حينما تطاول عليه، ولكن مدير المدرسة يرفض، ويذهب جلجل إلى محل ورد ليشتري ورد لـ"كاميليا" فيجد أنه بوكيه واحد فقط ومحجوز، فيفاجأ أن من حجزت بوكيه الورد هي سلمي "هنادي مهنا"، فيكتشف أنها لم تسافر كما ادعت صديقتها، فيهدي لها الورد ويغادر فتخرج خلفه لتعطي له ثمن الورد، ثم يحصل على رقم هاتفها، وتبدأ بينهما حالة استلطاف، وقبل أن تغادر يعزمها على الحفلة التي سيغني بها.

تذهب سلمى "هنادي مهنا" مع جلجل إلى المكان الذي سيغني به، ليفاجأ بوجود روقة "أيتن عامر" بنت خالته التي تحبه، والتي ذهبت لتشاهده وهو يغني، وبالفعل يغني أكرم حسني أغنية "ستو أنا" التي تم طرحها قبل بدء عرض المسلسل، وحققت نجاحا كبيرا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.