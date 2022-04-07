شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا فى كواليس مكتوب عليا: دايما أحلى لما تشتغل مع أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هنادى مهنا، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "مكتوب عليا" مع النجم أكرم حسنى، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2022، مشيرة إلى أن الكواليس دائما ما تكون أحلى عندما تكون مع ناس لذيذة أو أكرم حسنى.

ونشرت هنادى، الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "الكواليس بتبقى دايما أحلى لما تشتغل مع ناس لذيذة أو مع أكرم حسنى".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.











