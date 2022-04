شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يتخلص من أحزانه ويشارك فى خيمة رمضانية بصحبة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حميد الشاعرى في افتتاح إحدى الخيم الرمضانية بالقاهرة الجديدة ويعد هذا الظهورالأول له بعد وفاة شقيقة الأكبر منذعدة أيام وبمصاحبة الفنان هشام عباس وقام حميد وهشام بغناء مجموعة من أجمل أغنياتهم، والتي أعادت أجواء موسيقى التسعينيات وتفاعل معهم الحضور بصورة كبيرة، قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدة أغاني حيث بدأ بأغنيته الشهيرة "جلجلي"، ثم غنى روح السماره، وين أيامك، عودة، ثم قدم الديتو الشهير بأغنية عيني مع هشام عباس، ورقصوا مع الجمهور الرقصة الشهيرة المرتبطة بالأغنية، كما غنى هشام عباس عددا من أشهر أغنياته.



حميد الشاعرى

احتفلت المطربة الشابة نبيلة الشاعرى، ابنة النجم الغنائى حميد الشاعرى، بحفل خطوبتها على الشاب شوان، بحضور والدها الفنان الكبير وأفراد أسرة العروسين، وكان فى وقت سابق من الشهر الحالى، وذلك قبل وفاة عمها محمد الشاعرى، الذى توفى يوم 26 مارس الماضى، بعد صراع مع المرض.

ونشرت نبيلة، عبر حسابها على انستجرام، صورا من حفل الخطوبة، صحبتها بتعليق: "هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله".

وكانت نبيلة الشاعرى، ابنة الكابو حميد الشاعرى، طرحت مؤخرا ثانى أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسم"So Suddenly"، والأغنية من كلمات نبيلة الشاعرى، تعد أول تجاربها فى الألحان، توزيع والدها النجم حميد الشاعرى، ميكس وماستر محمود الشاعرى.

وكانت نبيلة قد طرحت سابقا أغنية "better than me" باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من ألحان وتوزيع والدها ومن كلماتها، وأخرج الأغنية شقيقها نوح الشاعرى.