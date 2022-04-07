كيف تعرف انه حان الوقت لتغيير زيت المحرّك؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

عندما يتعلق الأمر بالعناية بسيارتك، فإن تغيير الزيت بانتظام أمر حيوي للحفاظ على المحرك في حالة جيدة ويمكنك تعريضه بالكامل للخطر إذا تخطيت هذه الخدمة. لكن المشكلة هي أنك قد لا تدرك أنك بحاجة إلى تغيير الزيت حتى ترى أو تسمع أو تشم شيئًا غير عادي. وهذه أبرز العلامات التي قد تعني أن السيارة ينقصها زيت والوقت قد حان لتغييره في أسرع وقت ممكن.

محركك يصدر ضوضاء

الضجيج غير المعتاد في المحرك، مثل الطرق أو الطحن، هو إحدى العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون متأخرًا في تغيير الزيت ونقصان كميته.

رائحة احتراق

عندما يصبح الزيت قديمًا ومتسخًا، لا يمكنه الحفاظ على برودة المحرك. النتائج؟ رائحة احتراق حادة في المقصورة. في بعض الحالات، يمكن أن تشير الرائحة أيضًا إلى تسرب الزيت، مما قد يؤدي إلى إصلاحات مكلفة إذا لم تتم معالجتها.

لون الزيت

من السهل ملاحظة بعض المؤشرات التي تدل على أنك بحاجة إلى تغيير الزيت، لكن البعض الآخر يتطلب المزيد من الجهد. لحسن الحظ، يمكنك بسهولة إجراء فحص بصري لحالة الزيت الخاص بك عبر سحب مقياس العمق من خزان الزيت. وإذا كان الزيت ذي لون شفاف مصفر فهذا أمر رائع، أما إذا كان داكنًا ، فلا بأس بذلك أيضًا. يصبح الزيت أغمق أثناء مرور الوقت. لكن إذا كان أسود ويشبه بلزوجته الماء، فهذه علامة على حاجتك إلى تغيير الزيت.

مستوى الزيت منخفض

قد يؤدي ترك فترة طويلة بين تغييرات الزيت إلى ترك مستوى الزيت منخفضًا بشكل خطير. فالقيادة بالقليل من الزيت أو بدون زيت يمكن أن تزيد من خطر حدوث عطل وتؤدي إلى تلف دائم للمحرك، خاصة في الطقس الحار. وستتيح لك المؤشرات الموجودة أسفل مقياس فحص الزيت معرفة ما إذا كان الزيت منخفضًا أم جيدًا أم مرتفعًا. وإذا كان الزيت الخاص بك في الجانب المنخفض، قم بتغيير الزيت في أسرع وقت ممكن.

مؤشر لوحة القيادة

تحتوي بعض المركبات على ضوء محدد للوحة القيادة يشير إلى الوقت المناسب لتغيير الزيت. في أوقات أخرى ، يضيء مصباح “الصيانة المطلوبة” أو “فحص المحرك” عندما يحين وقت تغيير الزيت.