شكرا لقرائتكم خبر عن اتفزع والشياكة اتبهدلت .. حكاية مقلب شربه القصبجى على يد كوكب الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفت كوكب الشرق أم كلثوم بخفة ظلها وسرعة بديهتها وقدرتها على تدبير المقالب، وكثيراً ما وقع أصدقاؤها ضحية لمقالبها، وذات مرة وفى شهر إبريل دبرت كوكب الشرق مقلباً للملحن والعزف الكبير محمد القصبجى الذى كان من أشهر عازفى فرقتها، حيث كان موعد حفلة تغنى فيها كوكب الشرق، التى كانت تجلس خلف الكواليس قبل موعد بدء الحفل مع أفراد فرقتها حين وصل القصبجى وهو يرتدى بدلة غامقة جديدة وقد صفف شعره بعناية ، ولم يكد يجلس محافظا على بدلته.

صرخت كوكب الشرق بعد ذلك وهى تشير إلى جيبه قائلة :" ايه ده يا قصبجى إلحق ..حوش" ففزع القصبجى ومد يده فى جيبه ليرى ماتشير عليه أم كلثوم ، فإذا بيده تصطدم بكائن طرى أملس ناعم ويخرجها من جيبه وقد علق بها ثعبان مخيف ، وصرخت كوكب الشرق وهى تقول : تعبان ..تعبان"، وارتعب القصبجى وألقى بالثعبان بعيداً وتظاهر زملاؤه بأنهم يحاولون قتل الثعبان.

وكلما حاول أعضاء فرقة أم كلثوم قتل الثعبان وجدوه يهرب متجهاً نحو القصبجى وكأنه يعرفه، وانتفض الموسيقار الكبير وظل يقفز متفادياً الثعبان حتى كاد بنطلونه أن يسقط من خصره النحيل ، وفجأة قفز الثعبان إلى جيبه مرة أخرى ، فخلع القصبجى الجاكتة وألقى بها على الأرض ، ولم تتمالك كوكب الشرق نفسها من الضحك وهى ترى عازفها مرعوباً وقد أفسدت شياكته.

وحاولت فى النهاية أن تهدئ من روعه وفزعه بأن أدخلت يدها فى جيب جاكتته وأخرجت الثعبان الذى اكتشف القصبجى أنه ثعبان جلدى تم ربطه فى الجاكتة بخيط من الكاوتشوك الرفيع جدا، وأمسكت كوكب الشرق بالثعبان وهى تضحك وتقول :" كل سنة وأنت طيب ياقصبجى النهردة أول إبريل"، وهكذا أفسدت كوكب الشرق شياكة القصبجى وأذاقته مقلباً كاد يقضى عليه من الفزع.