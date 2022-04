شكرا لقرائتكم خبر عن الاستوديو التحليلي مع علي الكشوطي: الاختيار 3 يواصل فضح مخطط الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت حلقة الاستوديو التحليلي التي يقدمها الزميل علي الكشوطي على تلفزيون الخليج 365، تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3، والتي شهدت إطلاق مرسى الإعلان الدستورى، وخروج الملايين في ميدان التحرير ضده، كما رصدت مطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الرئيس مرسى، بالعدول عن الإعلان الدستورى المكمل، حرصا على عدم حدوث حرب أهلية، ليواصل المسلسل فضح مخطط الجماعة الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.



وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

تُعرض الحلقة السادسة من مسلسل" الاختيار 3 – القرار" مساء اليوم الخميس، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 9.30 مساء.