شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كواليس اختيار أحمد مكي لـ رحمة أحمد فى دور "مربوحة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حمزة العيلي كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد التي أدت دور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوى"، ونشر حمزه بوست عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب : " حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد ( مربوحة ) مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة وميزك بها "



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وأضاف" بدأت من مسرح الجامعة مع حبيبي صلاح الدالي ثم مع النجم أحمد أمين حتى رأيتها على( المسرح ) كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي جافو على مسرح الهناجر بصديقي النجم تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي و محمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة و رشا جابر عندما إنضممت لهذا الفريق الرائع وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد "

وتابع "ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة .. ( الكبير ) هي البداية القوية ولسه لما الخبرة تزيد هنستمتع هذا هو المسرح منبع المواهب الحقيقية و أكم من الموهوبين والممثلين الرائعين المختبئين داخل المسارح على مستوى الجمهورية و مؤخراً أدرك صناع الفن تلك الحكمة وعرفوا السر وسعوا ورائه ونقبوا فوجدوا كنوزاً متلئلئة أضائت أعمالهم بالنور ولا يقتصر هذا على الممثلين فقط، وبالفعل جاء النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي خصيصاً لمشاهدة العرض ولهم كل الشكر والإحترام والتقدير".

واردف " وهنا تتسلم رحمة الراية من النجمة العظيمة الموهوبة جداً دنيا سمير غانم وتكمل المسيرة هو في إيه ! يكنش عندي ميول صحفية ..يلا مبروك يا رحمة وربنا يجعلها فاتحة الخير عليكِ ويعينك على مسؤلية النجومية و يكتبلك النجاح دائماً وسلامي لصاصا الصغير، و رمضان كريم وسعيد عليكِ وعلى زوجك و أسرتك".