شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع: ما عنديش أي صفحات على مواقع التواصل غير على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكوميدي علي ربيع صورة له من خلال حساب إنستجرام الخاص به، وذلك للفت النظر للخبر الذي يريد أن يكشف عنه، حيث أراد أن يعلن انه لديه حسابات علي تويتر ولا فيس بوك قائلا:" يومكم جميل ان شاء الله عايز بس اوضح حاجه مهمه ان انا مليش أي صفحات رسميه أو غير رسميه او موثقه أو لاء علي الفيس بوك ولا علي تويتر. ومعنديش غير الانستجرام وأي حاجه موجوده تانيه هي اجتهادات من الناس الي بتحبني ورمضان كريم".



عيل ربيع

وعلي جانب آخر انتهى على ربيع وحمدى الميرغنى، مؤخرا من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمهما "زومبى"، ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادًا لعرضه فى جميع دور العرض .

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام فى إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.