شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى مواجهة درامية مع زوجها هشام عاشور .. من يغير القوانين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة من نوع مختلف بطلاها أشهر زوجين فى الوسط الفنى، نيللى كريم وهشام عاشور، صحيح أنهما يجمعهما بيت واحد إلا أن كل منهما يتبنى قضية مختلفة فى السباق الدرامى الجارى.

ففي الوقت الذى تتبنى فيه نيللى كريم مهمة تغيير قانون الأحوال الشخصية من خلال مسلسلها "فاتن أمل حربى" والذى يقضى بإسقاط حضانة الأم المطلقة على أولادها إذا تزوجت، ليذهب حق الحضانة إلى الأب، ويحق للرجل فى هذه الحالة أن يأخذ أولاده. على جانب آخر يجسد زوجها هشام عاشور فى مسلسل "يوتيرن" شخصية رجل منفصل عن زوجته وليدهما طفلة، لا يمكنه رؤيتها بسبب تعنت الأم، وتتحايل على "قانون الرؤية" ففي الوقت المقرر للرؤية إما ألا تأتى أو تأتى قبل انتهاء الموعد بدقائق. وهو القانون الذى يسعى الكثير من الرجال لتغييره.

يذكر أن مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أما مسلسل "يوتيرن" تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.