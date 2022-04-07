تعرف على موعد حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 05:43 مساءً - تداولت بعض الحسابات والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول اقتراب موعد زفاف الفنان ” محمد فراج ” والفنانة ” بسنت شوقي ” .

حيث أشارت الأخبار إلى بدء الفنان محمد فراج في التحضير لحفل زفافه والذي من المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل في منطقة سهل حشيش بالغردقة .

يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما في 11 يونيو 2021 في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد مرور عامين على إعلان خطبتهما .