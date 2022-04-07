سلافة معمار تبكي على الهواء بسبب والدها

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 05:43 مساءً - دخلت الفنانة السورية ” سلافة معمار ” في نوبة بكاء خلال استضافتها ببرنامج (هلا بك) مع الإعلامية ” نجاح المساعيد ” والمذاع على قناة دبي . فظهرت سلافة معمار في مقطع فيديو تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي أثناء حديثها عن والدها الراحل . فقالت وهي متأثرة ولم تستطع تمالك دموعها : ” كان بابا لما كنت اروح المدرسة على الصبح كان هو يعملي الفطور ” .

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