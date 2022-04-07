“الكبير أوي” يثير الجدل في مصر.. والسبب علاج “الكركمين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مسلسل “الكبير أوي” بجزئه السادس، بطولة الفنان أحمد مكي، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تناوله علاج “الكركمين” الذي انتشرت إعلاناته خلال الفترة الماضية، وتم على إثر ذلك مقاضاة أحمد أبو النصر، الشهير بـ”طبيب الكركمين” بتهمة الترويج لأعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

وتناول مسلسل “الكبير أوي” خلال الحلقة الثالثة منتج “الكركمين” في إطار كوميدي، متجاهلًا أضرار العلاج وعدم كفاءته وتداوله بين الجمهور دون تصريح من وزارة الصحة والسكان في مصر.

وظهر في الحلقة الثالثة من مسلسل “الكبير أوي”، “جوني” إبن الكبير وهو بوزن زائد ويسعى لخسارته عبر اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة لكنه يفشل في إنقاص وزنه، ليأتي الاقتراح من “هجرس” بإقناع جوني باستخدام أعشاب “الكركمين” التي تُعالج كل الأمراض، على حد وصفه، ليظهر جوني في الحلقة التالية بوزن مثالي، وبجسد رياضي فتاك.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر إلى المحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لقب طبيب، وتوزيع أدوية دون تصريح.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكماً بمعاقبة المتهم أحمد أبو النصر، المعروف بـ”طبيب الكركمين” بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لأدوية غير مرخصة بالتالي مخالفة القانون، وجاء الحكم بحبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه مصري.

وكان “طبيب الكركمين” قد عرف عن نفسه بأنه أول اختصاصي مصري معتمد للعلاج بالنباتات الطبية، من خلال تقديم مستخلصات النباتات الطبية للمساعدة في استبدال العلاج الكيميائي بمنتجات طبيعية صحية آمنة.

ويشارك في بطولة الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي”، الممثلون أحمد مكي، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، وحسين أبو حجاج، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.