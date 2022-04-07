الأغاني المصرية تغزو مسلسل Moon Knight.. “الملوك” أبرزها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة فنية خاصة يقدمها مسلسل “Moon Knight” أحدث إصدارات مارفل، الذي انطلق عرضه عبر منصة “ديزني بلس”، ويحمل بصمة مصرية بتوقيع المخرج محمد دياب.

المسلسل الذي يتكون من 6 حلقات مدة كل واحدة منها ساعة كاملة، حصل على تقييمات مرتفعة من الجمهور والنقاد، في ظل تقديمه لشخصية جديدة داخل عالم مارفل، ويتطرق إلى عالم آلهة قدماء المصريين.

العمل من بطولة آرثر هوك وأوسكار إسحاق وجاسبارد أولييل، ويخرجه محمد دياب إلى جوار الثلاثي جاستن بنسون وآرون مورهيد وجورج كلوني، كما يشارك الثنائي المصري أحمد داش وحازم إيهاب في التمثيل.

قصة العمل تنتمي إلى عالم مارفل حول الأبطال الخارقين، حيث تحتوي على حارس القمر “الإله خونسو”، الذي ظهر لأول مرة في عالم الكوميكس عام 1980.

فيما يروي المسلسل قصة “ستيفن جرانت” الذي يلعب دوره أوسكار إسحاق الذي يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، ويتقاسم جسده مع عميل سابق للاستخبارات الأميركية، بعد أن يسيطر عليه إله القمر.

المسلسل وضع له الموسيقى التصويرية المصري هشام نزيه، واستخدم محمد دياب أكثر من أغنية مصرية في حلقاته، حيث حملت الحلقة الثانية أغنية “الملوك” التي قدمها أحمد سعد وعنبة.

وهو ما علق عليه دياب مؤكدا أنه كان من الممكن أن نري الجميع كافة أشكال الفن المصري، مشيرا إلى أن العالم أحب الغناء المصري، كما أن هناك أغنيات أخرى ستظهر في الحلقات المقبلة وهي من اختيار المنتجة سارة جوهر.