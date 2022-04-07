محمد رمضان في مرمى الإنتقادات.. “شغال باليومية وعامل هوليود سمايل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ الحلقة الأولى، أثار مسلسل “المشوار” الرمضاني، من بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهور النجمين بشكل لا يتواءم مع طبيعة الشخصيات الفقيرة.

فقد انتقد كثيرون بياض أسنان ماهر (محمد رمضان) الذي ظهر ببسمة هوليودية، بينما يجسد في المسلسل دور رجل فقير لا يملك قوت يومه ويعمل باليومية. وعلق رواد مواقع التواصل، متسائلين :”إزاي شغال باليومية وعامل هوليوود سمايل”.

كما أشار الجمهور، إلى ظهور الشربيني في الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني بأظافر “أكريليك”، ما لا يتناسب مع وضعها المادي والمعيشي في العمل.

وعلق الجمهور على ظهور شخصية “ورد” بهذا الشكل، مشيرين إلى أنه كان من المتوقع أن تظهر بأظافر مكسورة أو مقلمة بطريقة عادية.

يشار إلى أن المسلسل أثار الجدل قبل انطلاقه، بعدما نشر رمضان صورة البوستر الرسمي، حاملا حقيبة في يده رغم احتوائها على عجلات، فعلق أحدهم ساخرا : “ياسطا ما تجرها هو أي كفاح وخلاص”.

ليرد محمد على المتابع عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: “يا حبيب الاسطى .. لما تتفرج هتفهم ان الشنطة دي تتشال على الراس هو أي استعجال وخلاص!، ومش يمكن فيها كتاب دين”.

يذكر أن أحداث “المشوار”، تدور حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة للملاحة في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.