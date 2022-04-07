عرض أول تغريدة على “تويتر” للبيع.. والمبلغ خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت أول تغريدة نشرت على موقع “تويتر” للمؤسس المشارك في المنصة جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار، أي 16 ضعف المبلغ الذي دفعه مالكها لقاءها قبل عام.



وأعلن رجل الأعمال سينا إستافي على “تويتر”، أنه سيطرح التغريدة للبيع مقابل 14969 من عملة “إيثر” المشفرة.

وأشار إلى أنه سيخصص ما نسبته 50 في المئة من عائد بيع التغريدة لمؤسسة خيرية، وفق ما ذكرت “بلومبيرغ”.

وبيعت أول تغريدة “تويتر” والتي نشرها دورسي في عام 2006 مقابل مليونين و900 ألف دولار في مزاد رقمي.

والتدوينة المعروضة للبيع مقتضبة للغاية ولا تقول شيئا مذهلا، فهي مجرد تغريدة يقول فيها دورسي “أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي”.