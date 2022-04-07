قصي خولي بإطلالة غريبة.. ظهر حليق الرأس وبلحية شقراء!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكر النجم السوري، قصي خولي، تفاصيل الشكل الغريب الذي ظهر به مسلسل “بارانويا”، والذي عرض قبل فترة قصيرة من الزمن، وحقق نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدات عالية.

ونشر خولي فيديو قصيراً، بين لجمهوره ومحبيه كيف تم تجهيز شكل “وزير”، وهي الشخصية التي قدمها خولي بالمسلسل، وقد ظهر “وزير” أصلع الرأس داخل السجن، بينما كان بشعر أشقر طويل خلال حياته ومطاردته خارج السجن.

واضطر قصي لحلاقة شعره كاملاً في منطقة منتصف الرأس ليظهر بالشكل المناسب، بينما تجهز للدور قبل فترة من الزمن بتربية شاربه، إضافة إلى ارتدائه باروكة خلال التصوير، عدا صبغ الشعر على يديه باللون الأشقر.

ودارت قصة “بارانويا” حول شخصية “وزير”، المصاب بمرض الفصام، ويتهم بقتل 21 شخصاً، شاركوه في أكبر عملية سرقة تمت في البلاد، وبينما يحاول الهروب من مصيره يواجه مصاعب كبيرة، واستغلاليين كثيرين يريدون أن يحصلوا على نصيبهم من المبالغ الهائلة التي بات يمتلكها بعد سرقة أحد البنوك.

وشارك في بطولة “بارانويا” قصي خولي، ريتا حايك وسعيد سرحان، داليدا خليل وعلي سكر، وجنيد زين الدين وسارة أبي كنعان.

وفي جانب متصل، يغيب قصي خولي هذا العام عن الدراما الرمضانية، بعد أن كان من المقرر أن يشارك بمسلسل “من.. إلى”، الذي يقدم بطولته بجانب اللبنانية فاليري أبوشقرا، بعد أن قدما معاً “لا حكم عليه”، وهو المسلسل الذي لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وتم استبعاد مسلسل “من.. إلى” من سباق الدراما الرمضانية، بعد أن بدأ تصوير العمل فعلاً، وبعد قطع شوط مقبول، ليصاب عدد كبير من الفنانين والعاملين بفيروس كورونا، ويتوقف التصوير لحين شفائهم، وعند عودتهم للعمل أصيبت مجموعة أخرى بالفيروس، ما أدى لاتخاذ قرار بتأجيل عرضه، وأن يتم طرحه بعيداً عن دراما رمضان لهذا العام.