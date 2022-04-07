رحيل النجم بوبي ريدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فارق مغني الروك أند رول والممثل ​بوبي ريدل الحياة​ عن 79 عاماً الحياة بعد معاناته مع مشكلات في الجهاز التنفسي في مستشفى في أبينغتون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بحسب ما ورد في بيان على موقعه على الإنترنت.

روبرت لويس ريداريلي، المعروف باسم ​بوبي ريدل، ولد في عام 1942 في فيلادلفيا حيث سُمي أحد الشوارع باسمه، وحصد شعبية كبيرة لدى الجمهور من فئة المراهقين في الخمسينيات والستينيات، خاصة وأنه جمع بين الصوت الجميل والشكل الجميل، إضافة إلى الحضور المميز على المسرح.

ولم يقتصر حضوره في الفن على الغناء بل أيضاً لعب دور البطولة في الفيلم الموسيقي الشهير “باي باي بيردي”، كما سجل عشرات الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً. وعرف بوبي ريدل الشهرة الكبيرة في برنامج بول وايتمان التلفزيوني “نادي المراهقين”، الذي عرض عام 1950، وكذلك بعد إصدار أغنيته “kissing Time” التي حولته إلى نجم حقيقي في أرجاء العالم عام 1959، بعدما انضمت إلى قائمة بيلبورد هوت لأفضل 100 أغنية.

وباع حينها ​بوبي ريدل أكثر من 25 مليون ألبوم، ثم دخل عالم السينما في الفيلم الموسيقي الناجح “باي باي بيردي” عام 1963، ولمع نجمه في عدة أفلام ومسلسلات تلفزيونية وبرامج كوميدية خلال مسيرته المهنية.

وفي عام 1985 شكل بوبي مع كل من فرانكي أفالون وفابيان فريق “جولدن بويز”، الذي استمر أداؤه على مدى عشرات السنين.

وعلى الرغم من غيابه بعد وفاة زوجته الأولى ومعاناته من الإدمان والاكتئاب، إضافة لكونه خضع لزراعة كلى وكبد في جسده في عام 2012، عاد النجم وغنى في عام 2016، وكانت إطلالاته الأخيرة للغناء لصالح جمعيات تُعنَى بوهب الأعضاء.